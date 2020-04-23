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Aktüel

Kahramanmaraş'ta demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

2020-04-23 16:52:40 -
Kahramanmaraş'ta demir parmaklıklara sıkışan köpek kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde futbol sahasının kapısındaki demir parmaklıklara sıkışan köpek Elbistan Arama Kurtarma Derneği (ELKUD) ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Orhangazi Mahallesi'ndeki futbol sahasının kapısında bulunan demir parmaklıklara bir köpeğin sıkıştığını gören çevredekiler, durumu ELKUD ekiplerine bildirdi.

Dernek Başkanı Uğur Dumlupınar ve üyeleri, sahaya gelerek demir parmaklığı kurtarma aracına bağlanan halatla aralayarak karın bölgesinden sıkışan köpeği bulunduğu yerden çıkardı.


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