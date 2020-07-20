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Aktüel

Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-07-20 22:07:07 -
Kahramanmaraş'ta çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan yangında 2 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Ayşepınarı Mahallesi Ademli mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter ve 8 arazözle müdahale etti.

Alevler, ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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