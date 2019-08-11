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Kahramanmaraş'ta "çardak" kavgası: 10 yaralı

Akarsu üzerindeki çardağın çökmesi sonucu işletme sahipleriyle vatandaşlar arasında çıkan taşlı, sopalı ve satırlı kavgada üçü çocuk 10 kişi yaralandı- Jandarma ekipleri olaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı

11 Ağustos 2019 Pazar 22:01
Kahramanmaraş'ta "çardak" kavgası: 10 yaralı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta akarsu üzerindeki çardağın çökmesi sonucu işletme sahipleriyle vatandaşlar arasında çıkan taşlı, sopalı ve satırlı kavgada üçü çocuk 10 kişi yaralandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Çayı'na ailesi ve yakınlarıyla pikniğe giden gurbetçi Özkan Koyuyeşil, buradaki bir işletmeden çardak kiraladı. Bir süre oturdukları çardağın çökmesi üzerine Koyuyeşil ailesi ile işletme sahipleri arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı, sopalı ve satırlı kavgaya dönüşmesi üzerine Koyuyeşil ailesinden 3'ü çocuk 10 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin güçlükle sakinleştirdiği kavgada yaralanan 10 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri olaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı.

Kucağındaki bebekle darbedilen anne ve çocuğunun hayati tehlikesi bulunurken, diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Özkan Koyuyeşil, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşlı, kadın, çocuk ve bebek demeden taşlı, sopalı, satırlı saldırıya uğradıklarını söyledi.

Yaşanan olayda 2 araçlarının cam ve kaportasına zarar verildiğini öne süren Koyuyeşil, "3 çocuğuma et keserleriyle saldırdılar. Taşlarla saldırdılar. Bizleri öldürmeye teşebbüs ettiler. Bunların tek sebebi çürük çardak kırıldı diye bizleri bu hale getirdiler. Yaklaşık 25 kişi saldırdı." dedi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 22:01
  1. Çardak
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