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Yerel Kahramanmaraş'ta bir kafede silahlı kavga!
Yerel

Kahramanmaraş'ta bir kafede silahlı kavga!

Kahramanmaraş’ta bir kafede silahlı kavga yaşandı. Kavgada silahlar konuşurken 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 06:06:00 -
Kahramanmaraş'ta bir kafede silahlı kavga!

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi 23. sokakta bulunan Hangar İş Merkezi'ndeki bir kafede karşılaşan eski karı koca arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmaya boşanan karı kocanın oğlu ve kadının arkadaşı da dahil oldu. Kadının arkadaşı kavgada baba ve oğluna silahla ateş etti. Silahtan çıkan mermilerden baba ve oğlu yaralanırken, saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, yaralanan baba ve oğlu 112 Acil Servis ekiplerince Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Kavgada darp sonucu yaralanan kadının arkadaşı da hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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