Kahramanmaraş'ta bir ayda 21 bin araç denetlendi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta bir ayda 21 bin 312 araç denetlendi, 1704 kişiye hızlı, alkollü, ehliyetsiz ve modifiyeli araç kullanmaktan cezai işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, resmi ve sivil ekipler önleyici tedbir olarak il merkezinde geçen ay trafik uygulamalarına yoğunluk verdi.

Ekipler, kentte toplam 21 bin 312 araç ve sürücüsünü denetledi.

Denetimlerde hız ihlali yapan 760, modifiyeli araç kullanan 450, alkollü araç kullanan 94, ehliyetsiz araç kullanan 229, drift atan 3 ve yüksek sesli müzik dinleyen 168 kişiye ilgili maddelerden cezai işlem uygulandı.

Modifiye ve drift gibi nedenlerle 24 araç ise trafikten men edildi.