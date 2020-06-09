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Aktüel

Kahramanmaraş'ta baraj göletindeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 21:35:32 -
Kahramanmaraş'ta baraj göletindeki balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki baraj göletinde görülen toplu balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

İlçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan baraj göletinde toplu balık ölümlerinin görülmesi üzerine mahalle sakinleri durumu Andırın Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerce göletten numuneler alınarak, incelenmek üzere ilgili kurumlara gönderildi.

Mahalle sakini Fikret Öksüz, gazetecilere, balık ölümlerinin bir haftadan bu yana devam ettiğini söyledi. Öksüz, "Daha önce su devamlı azalıyordu ama böyle ölüm görülmüyordu. Durumu yetkililere bildirdik. Gelip, incelediler." dedi.

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