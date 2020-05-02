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Aktüel

Kahramanmaraş'ta balık avlarken gölete düşen kişi boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-05-02 03:46:11 -
Kahramanmaraş'ta balık avlarken gölete düşen kişi boğuldu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta arkadaşlarıyla balık avlarken gölete düşen kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Mahallesi Uzunbağ mevkisinde 2 arkadaşıyla balık avlayan Abdullah Ardıç (35) gölete düştü.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi gönderildi.

Bölgede yapılan aramanın ardından su altı timince göletten çıkartılan Ardıç'ın cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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