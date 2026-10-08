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Yerel Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi'nde esnaf birer birer kepenk açtı
Yerel

Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi'nde esnaf birer birer kepenk açtı

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Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi'nde esnaf birer birer kepenk açtı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından Azerbaycan devletinin yaptırdığı bin 595 iş yerinin bulunduğu mahallede esnafın ticari hayatı yeniden başladı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Azerbaycan Mahallesi'nde iş yerlerinin tamamlanmasıyla esnafların ticari hayatı yeniden başladı. Azerbaycan devletinin yaptırdığı bin 183 konut ile bin 595 iş yerinin bulunduğu mahallede, yeni yaşam alanlarının dolmasıyla ticari hareketlilik de başladı.

Uzun süre sessiz kalan sokaklarda market, çay ocağı ve farklı işletmeler birer birer kepenk açtı. Vatandaşlar da günlük ihtiyaçlarını mahalle içerisinden karşılamaya başladı. İş yerlerinin faaliyete geçmesiyle sokaklar hareketlendi.

Mahallede market açan esnaf Nisanur Kaman, "Devletimiz çok kısa sürede tekrardan şehrimizi ayağa kaldırdı. Binalar inşa edilip dükkanlar ortaya çıktı. Bizler de market olarak açtık. Devletimize çok teşekkür ederiz. İnsanların buralara gelmesini bekliyoruz" dedi.

Depremde iş yeri yıkılan esnaf Duran Çetinkaya, "Azerbaycan Mahallesinde iş yerim vardı ve depremden dolayı iş yerimiz yıkıldı. Devletimiz yeni işyerimizi teslim etti. Tüm arkadaşlara hayırlı olsun diyor tüm esnaflarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

Vatandaş Vakkas Turan ise "Herkesi buralara bekleriz çok güzel yerler yapılmış" ifadelerini kullandı.

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