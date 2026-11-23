Fenerbahçe'de tam bir Romelu Lukaku kaosu yaşanıyor... Herkes merak ediyor. Galatasaray, Beşiktaş ve hatta Trabzonspor'un bile istemediği Belçikalı golcü neden transfer edildi? Çünkü Lukaku geçen sezon devre arasında Tedesco'nun önüne geldiğinde Alman teknik direktör çok net veto etti. Hatta eski başkan Sadettin Saran'ın, "Lukaku için Tedesco'nun söylediklerini size söylesem başkanın istifa etmesi gerekir" sözleri de yeniden akıllara geldi.