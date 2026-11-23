İsmail Kartal bile Lukaku alınmasın kesinlikle demesine rağmen...
Fenerbahçe'de Lukaku krizi giderek derinleşiyor.
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Fenerbahçe'de Lukaku krizi giderek derinleşiyor.
Tedesco'nun istemediği, İsmail Kartal'ın "Sakın almayın" dediği Romelu Lukaku'yu Fenerbahçe'ye getiren ekonomik gerçekler oldu. Aziz Yıldırım yönetiminin elinde kalan paraya başka santrfor alması imkansızdı.
Fenerbahçe'de tam bir Romelu Lukaku kaosu yaşanıyor... Herkes merak ediyor. Galatasaray, Beşiktaş ve hatta Trabzonspor'un bile istemediği Belçikalı golcü neden transfer edildi? Çünkü Lukaku geçen sezon devre arasında Tedesco'nun önüne geldiğinde Alman teknik direktör çok net veto etti. Hatta eski başkan Sadettin Saran'ın, "Lukaku için Tedesco'nun söylediklerini size söylesem başkanın istifa etmesi gerekir" sözleri de yeniden akıllara geldi.
İşin daha kötüsü ise Başkan Aziz Yıldırım'ın Dünya Kupası sırasında Belçika-Fas maçını izlerken Lukaku için "Pehlivan gibi mübarek!" yorumunu yapmasına rağmen Belçikalı oyuncuyu alması oldu. Çünkü aynı dönemde Lukaku gündeme geldiğinde dönemin teknik direktörü İsmail Kartal, "Kesinlikle istemiyorum. Lukaku'yu sakın almayın" diyerek çok net çizgi çekmişti. Hatta Oğuz Çetin de, Kartal'ın bu fikrini destekliyordu.
Ancak Guirassy'den Sörloth'a kadar pek çok golcü konuşulurken Lukaku'nun alınması tamamen "ekonomik" oldu. Greenwood'un alınmasından sonra Fenerbahçe'nin golcü için ayırdığı bütçede kayma oldu. Fotospor'a göre; Elde kalan son rakama alınabilecek tek oyuncu Lukaku kaldığı için transfer bitti.
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