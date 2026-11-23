Apar topar gönderecekler: Diego Carlos'tan kötü haber: 3 milyon bile vermeyecekler
Fenerbahçe'nin Parma'ya kiraladığı Diego Carlos, son haftalarda sahaya sürülmüyor. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fenerbahçe'nin Parma'ya kiraladığı Diego Carlos, son haftalarda sahaya sürülmüyor. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de düşünülmeyen Diego Carlos, sezon başında İtalyan ekibi Parma'ya kiralanmıştı: Satın alma opsiyonu: 3 milyon euro Maaş durumu: Oyuncunun ücretinin p'i Parma, 0'u ise Fenerbahçe tarafından karşılanıyor Oyuncunun Fenerbahçe'deki mukavele süresi: 30 Haziran 2028
33 yaşındaki Brezilyalı stoper, son 4 haftada kızağa çekildi: Udinese (0-0): Kadroda ama oynamadı Atalanta (3-0): Kadroda ama oynamadı Bologna (1-2): Kadroda ama oynamadı Roma (1-5): Kadroda ama oynamadı
Diego Carlos, performans düşüklüğü ve bazı fiziksel problemler sebebiyle gözden düştü.
Parma'nın, 3 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı öğrenildi. Hatta İtalyan ekibinin 1.85 boyundaki savunmacıyı mümkün olursa devre arasında Fenerbahçe'ye göndermeyi planladığı iddia edildi. Oyuncu sezonu İtalya'da tamamlasa bile Sarı-Lacivertliler'le olan mukavelesi 1 sezon daha sürecek (30 Haziran 2028).
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23