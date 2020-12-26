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Aktüel Kahramanmaraş'ta ayağı motosiklet jantına sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta ayağı motosiklet jantına sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 13:03:14 -
Kahramanmaraş'ta ayağı motosiklet jantına sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta geçirdiği trafik kazası sonrasında ayağı motosiklet jantına sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Ahmet D. (24) idaresindeki 23 ABJ 129 motosiklet, Dulkadiroğlu ilçesi Girne Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yattı.

Sürücü Ahmet D'nin ayağı motosikletin arka jantına sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, jantı keserek sürücünün ayağını sıkıştığı yerden çıkardı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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