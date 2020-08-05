Kahramanmaraş'ta arkadaşını silahla yaralayan kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta arkadaşını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bir iş yerinde Erdal Ç. (42), borç meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Hüseyin Y'yi (41) ayağından silahla vurdu.

Hüseyin Y. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polislere direnen şüpheli Erdal Ç. ise gözaltına alındı.

Erdal Ç'nin üzerinde ruhsatsız pompalı tüfek, iş yerinde ise 19 mermi ile olay yerine yakın bir yere sakladığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli ile aynı iş yerinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve sosyal mesafeye uymayarak alkol kullanan 4 kişiye de 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.