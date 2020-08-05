  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kahramanmaraş'ta arkadaşını silahla yaralayan kişi tutuklandı

Silahlı kavganın yaşandığı iş yerinde koronavirüs tedbirlerine uymayanlara para cezası verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 23:45:40 -
Kahramanmaraş'ta arkadaşını silahla yaralayan kişi tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta arkadaşını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bir iş yerinde Erdal Ç. (42), borç meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Hüseyin Y'yi (41) ayağından silahla vurdu.

Hüseyin Y. 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polislere direnen şüpheli Erdal Ç. ise gözaltına alındı.

Erdal Ç'nin üzerinde ruhsatsız pompalı tüfek, iş yerinde ise 19 mermi ile olay yerine yakın bir yere sakladığı ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli ile aynı iş yerinde Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden ve sosyal mesafeye uymayarak alkol kullanan 4 kişiye de 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı