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Aktüel

Kahramanmaraş'ta aranan şüphelilere yönelik operasyonda 18 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:06:08 -
Kahramanmaraş'ta aranan şüphelilere yönelik operasyonda 18 kişi yakalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için kent genelinde 72 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, "kasten adam öldürme" suçundan 12 yıl hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi İbrahim K. ile "hırsızlık", "hürriyeti tehdit", "silahlı ve bıçaklı yaralama" gibi çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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