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Yerel Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın çökme anı kamerada!
Yerel

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın çökme anı kamerada!

Yeniakit Publisher
2023-10-01 16:24:00 - 2023-10-01 16:36:58

Kahramanmaraş’ta ağır hasarlı binaların yıkımı devam ederken, kontrollü yıkımı süren apartman olduğu gibi öne doğru çöktü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerde ağır hasar alan binaların yıkımı devam ediyor.

Merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan 15 katlı Batı Şehir Park Sitesi'nin yıkımı gerçekleştirilirken, bina alışılmışın aksine olduğu gibi öne yıkıldı.

Vatandaşlar panik yaşadı

Çalışmayı takip eden vatandaşlar binanın yıkımı esnasında kısa süreli panik yaşarken, binanın yıkılışı vatandaş kamerasına yansıdı.

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