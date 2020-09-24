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Aktüel Kahramanmaraş'ta 812 yaşındaki çınar ağacı korumaya alındı
Aktüel

Kahramanmaraş'ta 812 yaşındaki çınar ağacı korumaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-24 10:32:54 -
Kahramanmaraş'ta 812 yaşındaki çınar ağacı korumaya alındı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan ve 812 yaşında olduğu belirlenen çınar ağacı, koruma altına alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Avcılar Mahallesi'ndeki çınar ağacının çevre düzenlemesi yapılarak bölgede seyir alanı yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescillenen anıt ağacın 812 yaşında, türünün ise "Doğu Çınarı" olduğu kaydedildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında ağacın etrafındaki beton yapıların kaldırılacağı belirtilen açıklamada, "Yapılacak çevre düzenleme çalışmalarıyla bölgedeki vatandaşların da hizmetinde olacak bir seyir alanı oluşturulacak. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasını hedefliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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