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Sağlık Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerine girişleri kısıtlandı
Sağlık

Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerine girişleri kısıtlandı

Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların belli saatlerde pazar yerine girişlerine kısıtlama getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:35:00 - 2020-10-21 10:55:22

Kahramanmaraş Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Hijyen Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararların alındığı bildirildi.

"Koronavirüs salgını ile mücadelede risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın risk altında olduğu 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma kullanımlarını kısıtlamaya devam edecekleri kararlaştırıldı. sebze ve meyve pazarlarına erişimin kısıtlanmasına karar verildi. "

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