Kahramanmaraş'ta 65 yaş üstü vatandaşların pazar yerine girişleri kısıtlandı
Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların belli saatlerde pazar yerine girişlerine kısıtlama getirildi.
Kahramanmaraş Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Hijyen Kurulu tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararların alındığı bildirildi.
"Koronavirüs salgını ile mücadelede risk grubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın risk altında olduğu 07.00-10.00 ve 17.00-20.00 saatleri arasında toplu taşıma kullanımlarını kısıtlamaya devam edecekleri kararlaştırıldı. sebze ve meyve pazarlarına erişimin kısıtlanmasına karar verildi. "