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Kahramanmaraş’ta 35 milyon yıllık fosil bulundu

Kahramanmaraş’ta araştırma için yola çıkan Kültür ve Turizm Platformu ekibi, yaptıkları gezide 35 milyon yıllık olduğu düşünülen fosillere ulaştı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:46
Kahramanmaraş’ta 35 milyon yıllık fosil bulundu

Kahramanmaraş’ta araştırma için yola çıkan Kültür ve Turizm Platformu ekibi, yaptıkları gezide 35 milyon yıllık olduğu düşünülen fosillere ulaştı.


Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Baydemirli Mahallesi’nde yapılan araştırma gezisinde 35 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen fosiller bulundu. Gezide bulunan deniz canlısı fosilleriyle ilgili olarak bölgede rastlanıldığı duyumunu üzerine harekete geçen platform ekibi, uzmanlarla beraber bölgede saha araştırması yaptı. Araştırmada çok sayıda taşlaşmış deniz canlısı fosillerinin toprağın yüzeyinde, kayalarda ve taşlar üzerinde olduğu tespit edildi.


Torosların bir devamı olan bu bölgenin oluşum sürecinin 35 milyon yıl öncesine uzandığını düşünülüyor. Çoğu zaman yol çalışması sırasında kazılan bölgelerde ortaya çıkan fosillerin, yaşı konusunda kesin bir tarih verilemiyor. Toros Dağları’nın oluşum süreci dikkate alınarak Kahramanmaraş’ta bulunan fosillerin en az 35 milyon yıl öncesine ait olduklarının tahmin edildiği öğrenildi.



"İnsanların hayal dünyasını zorluyor"


Bölgede rastladıkları fosillerin bir kısmını uzmanlara götürerek sorduklarını belirten Kahramanmaraş Kültür ve Turizm Platformu Başkanı Ahmet Kolutek, "Fosillerin 35 milyon yıllık olduğunu öğrendiğimizde heyecanımız bir kat daha arttı. Fosillerin çoğu deniz canlılarıydı. Çok sayıda denizyıldızı, deniz kaplumbağası, deniz salyangozu, deniz kestanesi ve diğer deniz canlılarının taşlaşmış fosillerini gördük. 1500-2000 metre yükseklikte rastlamak gerçekten çok heyecan vericiydi. Bulunduğumuz bu dağların bir zamanlar deniz tabanı olduğu, insanın hayal dünyasını zorluyordu" dedi.


Bu fosillerin gün yüzüne çıkartılması gerektiğini belirten Kolutek, "Platform olarak elde ettiğimiz bulguları ilgili kurumlara ileterek bilgilerimizi paylaşacağız. Özellikle, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzü, bu konuda hassasiyetle eğilmelerini istirham ediyoruz. Bu bölge ile ilgili bir an önce sonuç alıcı araştırmalar yapılmalı. Bölge bir an önce fosil sahası olarak resmen tescillenmeli, tanıtılmalı, duyurulmalıdır. Sonuç olarak 35 milyon yıllık fosillerimiz, turizmimize yeni bir değer olarak kazandırılmalıdır" diye konuştu.


Araştırma ekibinde yer alan Ali Avgın, bu bölgenin bir an önce tahrip edilmeden, ilgili kurumlar tarafından fosil sahası olarak tescillenmesi gerektiğini belirterek, "Üniversitemiz jeoloji bölümü bu bölge üzerine araştırma yapmalı. Akademisyenlerimiz, öğrencilerine yüksek lisans ve doktora tezleri vermeliler. Kahramanmaraş Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü bölgenin daha fazla tahrip edilmesine göz yumulmadan bir an önce tescil ederek, duyurmalı. İl Kültür Turizm Müdürlüğümüz bölgenin tanıtımı ile ilgili girişimler yaparak turizm değerlerimize yeni bir değer olacak fosillerimizi kültür envanterimize dahil etmeliler" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:46
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