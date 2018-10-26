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Kahramanmaraş'ta 30 işçinin yemekten zehirlendi

Termik santralde çalışan yaklaşık 30 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

26 Ekim 2018 Cuma 14:26
Kahramanmaraş'ta 30 işçinin yemekten zehirlendi

Afşin-Elbistan B Termik Santralinde çalışan bazı işçiler, köfte, makarna, çorba ve meyveden oluşan akşam yemeği menüsü yedikten sonra ateş, mide bulantısı, baş dönmesi ve kusma şikayeti üzerine Afşin ve Elbistan devlet hastanelerine kaldırıldı. Her iki hastanenin de acil servislerinde müşahede altına alınan yaklaşık 30 işçiye serum ve ilaç tedavisi uygulandı. Kan örnekleri alınan işçiler, gerekli tedavinin ardından taburcu edildi.

Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü de, gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine harekete geçti. İşçilerin yediği yemekten ve içilen sudan alınan numuneler, analiz için laboratuvara gönderildi.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 14:26
  1. KAHRAMANMRAŞ
  2. TERMİK SANTRAL
  3. İŞÇİ
  4. ZEHİRLENME

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