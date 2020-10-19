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Aktüel Kahramanmaraş'ta 3 bin 500 fidan toprakla buluştu
Aktüel

Kahramanmaraş'ta 3 bin 500 fidan toprakla buluştu

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:52:00 -
Kahramanmaraş'ta 3 bin 500 fidan toprakla buluştu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 3 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Beyoğlu Mahallesi Karapınar mevkisinde gerçekleştirilen dikim etkinliği öncesi yaptığı konuşmada, Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen yangınlar sonucu, ormanların önemli ölçüde zarar gördüğünü söyledi.

Amaçlarının gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak olduğunu aktaran Okumuş, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde orman yangınları cereyan etti. Orman yangınlarında yanan her bir ağaç ve bu ormanlardaki her bir hayvan, bizim içimizi acıttı. Biz de kurum olarak, yanan ağaçların yerini alması, daha çok hayvanların can bulabilmesi için bugün buradayız." dedi.

Konuşmaların ardından vatandaşların da katılımıyla 3 bin 500 fidanın dikimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 10 gün önce çıkan orman yangınlarında 65 hektar alan zarar görmüştü.

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