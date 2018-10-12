Kahramanmaraş'ta 2,5 kilo ağırlığındaki mantar şaşırttı

Yaşam süresini uzattığı ve tümöre karşı etkili olduğunu düşüncesiyle sağlık dostu mantar olarak bilinen çaşır, bölgede sadece yüksek kesimlerinde yetişiyor. Bölgede kabak mantarı olarak da adlandırılan çaşır mantarının, şeker hastalığına, kalp-damar hastalıklarına iyi geldiğine inanılıyor. Aynı adı taşıyan otun köklerinde kendiliğinden yetişen bir tür değerli mantar olarak biliniyor. İlkbahar aylarında karların erimesi ile birlikte çıkmaya başlayan çaşır otunun köklerinde Mayıs-Haziran aylarına gelindiğinde yetişen çaşır mantarındaki minerallerin birçoğunun da kalp adalelerini kuvvetlendirdiği ve kalp çevresindeki damarlarda daralma ya da tıkanmayı önlediği belirtiliyor.

Çaşır mantarı toplamak için ilçeye bağlı Uzunpınar Mahallesi'nin Sarıçiçek yaylasına giden Yusuf Ceyhan, uzun uğraşlar sonucunda bulduğu dev çaşır mantarını, Elbistan Ziraat Odası’na getirdi. Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çaşır mantarının, bölgede az rastlanan bir tür olduğunu belirtti.

Çaşır mantarının genelde yüksek kesimlerde bulunabildiğini kaydeden Bulut, “Bu mantar, bölgemizde yuvarlak göbelek ya da kabak mantarı olarak adlandırılır. Yaylalarda yetişir. Yağışın bol olduğu yerlerde 5-6 kilograma kadar büyüyebilir. Uzunpınar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yusuf Ceyhan’ın bulduğu bu mantar ise 2,5 kilogram geldi. Bu mantarın zehirli olup olmadığını gıda mühendislerimiz analiz edecek” dedi.