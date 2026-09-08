Kahramanmaraş'ta 116 kırtasiye firması denetlendi, 21'ine 158 bin 920 lira ceza kesildi

Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul malzemesi satan işletmelere yönelik fiyat etiketi denetiminde 116 firmada 16 bin 513 ürünü kontrol etti. Mevzuata aykırı uygulama tespit edilen 21 firmaya, 40 üründeki aykırılık nedeniyle toplam 158 bin 920 lira idari yaptırım uygulandı.

Ticaret Bakanlığının talimatları doğrultusunda kent genelinde sürdürülen denetimlerde, okulların açılmasına kısa süre kala kırtasiye ürünlerine talebin artması nedeniyle bu işletmelere ağırlık verildi. Ekipler, kasa ile reyon fiyatları arasında uyuşmazlık olup olmadığına baktı; satış fiyatı, birim fiyatı, üretim yeri ve ayırt edici özellikler gibi bilgilerin etiketlerde eksiksiz yer alıp almadığını inceledi.

Ticaret İl Müdürü Ahmet Uçar ve ekibi, kentte faaliyet gösteren bir firmada denetim yaptı.

Denetim sonrası açıklama yapan Uçar, okul sezonunun başlamasıyla kırtasiye ürünlerine yönelik talebin arttığını, bu nedenle denetimlere ağırlık verdiklerini dile getirdi. "Amacımız, velilerimizin ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşanmasını önlemek, tüketici haklarını korumak ve ticari faaliyetlerin mevzuata uygun şekilde yürütülmesine katkıda bulunmaktır" diyen Uçar, denetimlerin eğitim öğretim yılı öncesinde olduğu gibi eğitim dönemi içerisinde de devam edeceğini belirtti.

Yıl başından bu yana 215 firmaya ceza uygulandı

Uçar'ın verdiği bilgiye göre 2026 yılı başından bu yana il genelinde bin 556 firmada 165 bin 425 ürün denetlendi. Aykırı davranan 215 firmaya, 639 üründeki aykırılık nedeniyle toplam 2 milyon 538 bin 747 lira cezai işlem uygulandı.

Uçar, vatandaşların karşılaştıkları aksaklıkları ve taleplerini Alo 175 Tüketici Danışma Hattı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Haksız Fiyat Artışı Mobil Uygulaması üzerinden ya da Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğüne bizzat gelerek veya telefonla iletebileceklerini kaydetti.

İl Müdürü, "Tüketicimizin huzuru, güveni düşük maliyetle uygun fiyatla kaliteli ürüne sahip olması birinci önceliğimizdir" dedi.