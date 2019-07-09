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Kahramanmaraşspor’da beklenmeyen ayrılık

Kahramanmaraşspor’da 2 sezondur Sportif Direktör olarak görev yapan Adnan Erkan’ın, Ankaragücü ile anlaştığı için kulüpten ayrıldığı açıklandı.

09 Temmuz 2019 Salı 18:10
Kahramanmaraşspor’da beklenmeyen ayrılık

Kahramanmaraşspor’da 2 sezondur Sportif Direktör olarak görev yapan Adnan Erkan’ın, Ankaragücü ile anlaştığı için kulüpten ayrıldığı açıklandı.


Kahramanmaraşspor Kulüp Başkanı Fatih Mehmet Ceyhan bugün basın mensuplarıyla bir araya gelerek, Sportif Direktör Adnan Erkan ile yolların ayrıldığını duyurdu. Başkan Ceyhan, yeni sezon için Adnan Erkan ile plan yaptıklarını, ancak Pazar günü sürpriz bir şekilde gelen teklif sonrası yol haritasını değiştiğini söyledi.


Ankaragücü’nün, Adnan Erkan için ayrı bir yeri olduğunu belirten Başkan Fatih Mehmet Ceyhan, "Hocanın sportif olarak kariyeri ortada. Ankaragücü değil de başka bir takım olsa müsaade etmezdim. Ama hocam zaten Ankaragücülü Adnan olarak biliniyor" dedi.



Takımın maddi sıkıntı yaşadığı bir süreçte kendisine, ’Takım zaten maddi sıkıntı çekiyor. Böyle bir yere, konuma gerek var mı?’ diyenlerin olduğunu belirten Ceyhan, "Hem Teknik Direktörün hem Sportif Direktörün gereği var mı? diyenler oldu. Ama bir işi bilenle bilmeyen noktasında dendiğinde bence olması gereken bir yerdi. Adnan hocamla bu konuyu konuştuk. 2 yıl boyunca gösterdiği performanstan dolayı da memnunum. Sportif başarılar her zaman sizin elinizde olmuyor. Siz elinizden geleni yapsanız da olmayabiliyor. Bizim kapımız hocamıza her zaman açık" diye konuştu.



"Dönemsel olarak eksik ve pasif hatalarımız olsa da başkan bizim arkamızda durdu" diyen Sportif Direktör Adnan Erkan, "Burası benim için belirli açılarda, kendimi ispat etme adına bir köprü oldu. Ben mesleğim gereği çok ülke ve yer gezdim. Burası çok farklı bir yer. Ankaragücülü olmam, oranın bana aidiyet hissettirmesi, oranın bende oluşturduğu duygu sebebiyle bu teklifi başkanıma ilettim. Ayrılabilir miyim? Dediğimde başkanım izin verir ama Ankaragücü dediğim de başka oldu. Bu ani bir gelişme oldu. Bizim yoksa farklı planlarınız vardı. Başkanım, hayır deseydi bu konu açılmamak üzere kapanırdı" dedi.


Kahramanmaraşspor’da yeni sezon için Sportif Direktör Adnan Erkan’ın, Teknik Direktör olarak da göreve devem etmesi bekleniyordu. Sürpriz ayrılığın ardından Teknik Direktörlük koltuğu için de çalışmalara başlanacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:10
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