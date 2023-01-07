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Gündem Kahramanmaraşlıya da bu yakışır! Helal olsun
Gündem

Kahramanmaraşlıya da bu yakışır! Helal olsun

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde bir vatandaş, caddede bulduğu içi para dolu cüzdanı, polis ekiplerinin yardımıyla ulaştığı sahibine teslim etti.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 10:11:00 -
Kahramanmaraşlıya da bu yakışır! Helal olsun

Ekinözü ilçesinde çiftçilik yapan 76 yaşındaki Mamo Topal, İbn-i Sina Caddesinde yürürken yerde bir cüzdan olduğunu fark etti. Cüzdanı kontrol eden Topal, içinde para olduğunu görünce hemen Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği’nin yolunu tuttu. İçi para dolu cüzdanı teslim alan polis ekipleri, sahibine ulaşmak için araştırma başlattı.

Polis ekipleri, kısa sürede cüzdanı düşüren kişinin 58 yaşındaki Rıdvan Ünsal olduğunu tespit etti. Ünsal’a ulaşan Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, içinde 4 bin 855 lira olan cüzdanının bulunduğunu ve kendisine teslim edileceğini söyledi. Emniyete gelen Ünsal’a, cüzdanı Mamo Topal tarafından teslim edildi.

Burada bir değerlendirme yapan Mamo Topal, insanlık görevini yerine getirdiğini söyledi. Cüzdanı bulur bulmaz emniyete gittiğini belirten Topal, “Polislerimiz sağ olsunlar paranın sahibini buldular. Ben, olması gerekeni yaptım. Tutanak tuttular ve cüzdanı sahibine teslim ettim. Güle güle harcasın” dedi.

Parasına tekrar kavuşan Rıdvan Ünsal da; Topal ve Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

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