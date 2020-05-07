  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kahramanmaraşlı hayırseverler, 33 ailenin bakkal ve tüpçü borcunu ödedi

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:41:40 -
Kahramanmaraşlı hayırseverler, 33 ailenin bakkal ve tüpçü borcunu ödedi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - İnsan ve Medeniyet Hareketi Kahramanmaraş Şubesi, ihtiyaç sahibi 25 ailenin markete, 8 ailenin de tüpçüye olan veresiye defterlerindeki borcunu kapattı.

Şube Başkanı Mehmet Akpınar ve beraberindekiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahipleri için çalışma yaptı.

Mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerini tespit eden Akpınar ve beraberindekiler, bakkallara giderek 25 ailenin borcunu ödedi. Grup, daha sonra da bir tüpçüde de ödeme yaparak 8 ailesinin borcunu sildirdi.

Başkan Mehmet Akpınar, yaptığı açıklamada, çok duygusal anlar yaşadıklarını söyledi.

Borcunu ödedikleri vatandaşları da bilgilendirdiklerini ifade eden Akpınar, şöyle konuştu:

"Ekip arkadaşlarımız çok duygulandılar. Veresiye defterinde borçları silinenleri tek tek aradık ve 'borcunuz kalmadı' dedik. Bol dualar ettiler. Dayanılamayacak duygusal sahnelere şahit olduk. Şimdi başka arkadaşlar arayıp 'Bize de bakkal bul, biz de destek olalım' diyorlar."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı