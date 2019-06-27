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Kahramanmaraşlı Elif Ana’nın hayatı film oluyor

Yardımseverliğiyle nam salan Elif Ana’nın inanılmaz hayat hikâyesi beyaz perdeye uyarlanıyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 15:37
Kahramanmaraşlı Elif Ana’nın hayatı film oluyor

Yardımseverliğiyle nam salan Elif Ana’nın inanılmaz hayat hikâyesi beyaz perdeye uyarlanıyor.



Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 1908 yılında dünyaya gelen ve insanlara yardımseverliğiyle nam salan Elif Ana’nın inanılmaz hayat hikâyesi beyaz perdeye uyarlanıyor. Uzun yıllardır projenin üzerinde çalışan, Hüseyin Usta, Ökkeş Sevimli ve ünlü oyuncu Kazım Çarman İsviçre’de kurdukları Life is a Movie Film Prodüksiyon A.Ş. tarafından başlanılan filmin Elif Ana’nın doğup büyüdüğü topraklarda Maraş’ta çekileceğini açıklandı. Senaryosunun usta oyuncu Semra Dinçer tarafından kaleme alınacağı filmin müziklerini de İrsel Çivit üstlenecek.



Arbnora Ademaj de projede


Ayrıca, projeye Kosova’dan katılan yapımcı Selim Qerka ve Kosova’nın ünlü TV yıldızı Arbnora Ademaj da projede yer alacağını ve böylesine etkileyici bir hayat hikayesinin sinemaya uyarlanmasından dolayı mutlu olduklarını dile getirdiler.



Sürpriz oyuncu kadrosu


Filmin yapımcıları, "Elif Ana’nın hayatını beyaz perdeye biyografi türünde uyarlıyoruz ve sürpriz oyuncu kadromuzla adından söz ettirecek bir proje için çalışıyoruz" dediler.



Asıl adı Elif Sugan olan Elif Ana, sağlığında insanların yardımına koşmasıyla tanınır. Bu sebeple Elif Ana diye anılmıştır. Hayatını Akdemir köyünde geçiren Elif Ana’nın türbesi de bu köyde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:37
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