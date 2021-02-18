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Gündem Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
Gündem

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 07:06:00 -
Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçede kar yağışının etkili olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Aşırı buzlanma ve kapalı olan yollar nedeniyle 18 Şubat Perşembe günü ilçemizde yüz yüze eğitim veren okullarımızda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

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