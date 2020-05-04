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Aktüel

Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Siirt’in Pervari ilçesinde keşif gözetleme ve pusu dinleme faaliyetinin yürütüldüğü sırada el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş’in (23), şehadet haberi baba ocağına ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:48:52 -
Kahramanmaraş’a şehit ateşi düştü

Siirt’in Pervari ilçesinde keşif gözetleme ve pusu dinleme faaliyetinin yürütüldüğü sırada el yapımı patlayıcını infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş’in (23), şehadet haberi baba ocağına ulaştı.


Merkez Onikişubat ilçesine bağlı Beşen Mahallesinde yaşayan şehidin babası Kazım ve annesi Gülbahar Gündeş’e acı haber yetkililerce verildi.


Şehadet haberini alan aile yakınları ayakta durmakta güçlük çekerken, şehidin evi Türk bayraklarıyla donatıldı.


Şehit Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş’in yarın toprağa verilmesi bekleniyor.

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