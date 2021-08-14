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Gündem Kahramanmaraş uçak kazası ölen yaralanan var mı? Düşen uçakta kaç kişi vardı?
Gündem

Kahramanmaraş uçak kazası ölen yaralanan var mı? Düşen uçakta kaç kişi vardı?

Kahramanmaraş uçak niye düştü? Kahramanmaraş’ta yangın söndürme uçağı düştü. Peki, yangın söndürme uçağı neden düştü?

Yeniakit Publisher
2021-08-14 15:43:00 - 2021-08-14 16:12:23
Kahramanmaraş uçak kazası ölen yaralanan var mı? Düşen uçakta kaç kişi vardı?

Türkiye uzun süredir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Orman yangınları için Rusya’dan kiralanan uçaklardan birinin Kahramanmaraş’ta düştüğü açıklandı.

Kahramanmaraş uçak kazası ölen yaralanan var mı? Düşen uçakta kaç kişi vardı?

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme uçağı düştü, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Beriev-200 tipi uçakta 3'ü OGM personeli 8 kişi bulundu belirtildi. Açıklamada, uçaktaki 5 Rus ve 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi. 

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