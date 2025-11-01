  • İSTANBUL
Kahramanmaraş, Türkiye'nin ilk "UNESCO Edebiyat Şehri" oldu!
Kahramanmaraş, Türkiye'nin ilk "UNESCO Edebiyat Şehri" oldu!

Yeniakit Publisher

Yeniakit Publisher
Kahramanmaraş, Türkiye'nin ilk "UNESCO Edebiyat Şehri" oldu!

Şiir ve edebiyatın simge isimlerini yetiştiren Kahramanmaraş, büyük bir kültürel başarıya imza atarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na "edebiyat" alanında resmen dahil edildi.

Kahramanmaraş'ın kültürel kimliği, uluslararası bir platformda en üst düzeyde tescillenmiş oldu. UNESCO tarafından 2004'te başlatılan ve sürdürülebilir kalkınmayı kültürel mirasla teşvik eden Yaratıcı Şehirler Ağı'nın en yeni üyesi Kahramanmaraş oldu.

 

TÜRKİYE'DEN BU ALANDA SEÇİLEN İLK ŞEHİR

 

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yaptığı yazılı açıklamada, UNESCO'nun bu takdirinin Kahramanmaraş'ın kültürel kalkınma yolculuğunda bir dönüm noktası olduğunu vurguladı. Görgel, Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel vizyonu ve edebiyatı merkeze alan stratejik çalışmaları sayesinde bu önemli başarının elde edildiğini belirtti:

"Kahramanmaraş, bu prestijli ağa 'edebiyat' kategorisinde katılarak Türkiye'den bu alanda seçilen ilk şehir oldu. Köklü edebi geçmişi, güçlü şairlik geleneği ve son yıllarda artan kültürel etkinlikleriyle adından sıkça söz ettiren Kahramanmaraş, edebi kimliğini ulusal ve uluslararası düzeyde görünür kıldı."

 

"YEDİ GÜZEL ADAM"IN MİRASI TESCİLLENDİ

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım da kararla ilgili memnuniyetini dile getirdi. Rektör Yasım, kentin Türk şiirinin simge isimlerinden **"Yedi Güzel Adam"**ın yetiştiği il olarak bilindiğini hatırlatarak, bu güçlü edebi mirasın UNESCO tarafından tescillenerek küresel ölçekte tanınırlık kazandığını kaydetti.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılan Kahramanmaraş, bu unvanla birlikte uluslararası projelerde yer alarak kültürel etkileşimini artıracak.

 

