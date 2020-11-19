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Aktüel Kahramanmaraş merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
Aktüel

Kahramanmaraş merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-11-19 12:49:04 -
Kahramanmaraş merkezli 4 ildeki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "mahrem imamlar" tarafından ankesörlü ve sabit telefonlardan aranan şüphelilere yönelik, Kahramanmaraş merkezli Tekirdağ, Antalya ve Zonguldak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski polis koleji öğrencisi olduğu öğrenilen H.A.D. (22) "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Kasım'da Kahramanmaraş, Tekirdağ, Antalya ve Zonguldak'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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