Kahramanmaraş İstiklâlspor’dan bir acı haber daha!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Türkiye'yi yasa boğan 2 büyük depremden birçok takım da olumsuz etkilendi. Bu takımlardan biri de Kahramanmaraş İstiklâlspor'du. Maraş temsilcisinde forma giyen bir futbolcu daha depremde yaşamını yitirdi. Böylece Kahramanmaraş İstiklâlspor'da hayatını kaybeden futbolcu sayısı 3'e çıktı.

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem birçok çevre ilde de yıkıcı etkiler yapmış ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Spor camiası da depremde derin yaralar almıştı. Bu kulüplerin başında ise Kahramanmaraş İstiklâlspor geliyor.

Kahramanmaraş İstiklâlspor'a ilk kötü haber Taner Kahriman'dan gelmişti. Akşam'a göre; 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu, Kahramanmaraş İstiklâlspor'a 3 hafta önce transfer olmuş ve depreme kulüp tesislerinde yakalanmıştı. Taner Kahriman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kahramanmaraş İstiklâlspor'a ikinci kötü haber ise Hakan Doğan'dan geldi. 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu da depreme kulüp tesislerinde yakalandı. Enkazdan Hakan Doğan'ın cansız bedeni çıkarıldı.

İki futbolcusunu birden kaybeden Kahramanmaraş İstiklâlspor'a bir kötü haber de bugün geldi. 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu Saruhan Bolat da göçük altında yaşamını yitirdi. Giresunspor altyapısında yetişen Saruhan Bolat'ın cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

Öte yandan TFF, hayatını kaybeden Saruhan Bolat için taziye mesajı yayımladı.