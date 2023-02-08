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Gündem Kahramanmaraş depremini bilen isim tarih verip uyardı
Gündem

Kahramanmaraş depremini bilen isim tarih verip uyardı

Kahramanmaraş merkezli depremi 3 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran "deprem kahini" lakaplı ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, yeni bir video daha yayınlayarak 13-14 Şubat tarihlerine dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 13:30:00 -
Kahramanmaraş depremini bilen isim tarih verip uyardı

3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan'da 7.5'lik deprem olacaktır" ifadelerini kullanan dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video daha paylaştı.

Ay geometrisinin gelecek günlerde güçlü bir sismik aktiviteye sebep olabileceğini ifade eden Hoogerbeets, "6 şiddetinde sarsıntıya sebep olacak bu sismik hareketin 8 Şubat tarihinde olması bekleniyor" dedi.

13-14 Şubat tarihlerine dikkat çekti

Açıklamasının devamında 5-6 şiddetinde artçı sarsıntıların Türkiye'de devam edeceğini belirten Hoogerbeets, "10 Şubat tarihinde de sismik dalgalar bekliyorum. Fakat bunun şiddetli olmayacağını tahmin ediyorum. Şubat ayının ortası olan 13-14 şubat tarihleri arasında ay geometrisinin oluştuğunu görüyoruz. bu biraz daha kritik olabilir" şeklinde konuştu.

7.6'lık deprem için de uyardı

Kahramanmaraş depremini önceden bilen Hoogerbeets, 7.6 şiddetindeki depremden önce de "Güçlü sarsıntılar devam eder" uyarısında bulundu. Bu uyarının hemen ardından Kahramanmaraş'ta 7.6'lık bir deprem daha meydana geldi.

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