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Yaşam Kahramanmaraş deprem mi oldu? Deprem son durum yıkılan hasar gören binalar var mı?
Yaşam

Kahramanmaraş deprem mi oldu? Deprem son durum yıkılan hasar gören binalar var mı?

Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar ise olayın hemen ardından 'Deprem kaç şiddetinde?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, deprem nerede yaşandı?

Yeniakit Publisher
2022-10-20 15:14:00 -
Kahramanmaraş deprem mi oldu? Deprem son durum yıkılan hasar gören binalar var mı?

Kahramanmaraş İğdeli-Pazarcık'ta 14.35'te bir deprem meydana geldi. AFAD depremin 4.3 büyüklüğünde gerçekleştiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

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