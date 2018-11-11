Kahramanmaraş canisi Ramazan Akpınar cezaevine gönderildi

Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi 9'uncu sokaktaki müstakil evin 2. katında meydana gelen olayda Ramazan Akpınar, boşanma aşamasında olduğu eşini, kayınbabasını ve kayınvalidesini çocuklarının gözleri önünde öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden Sibel Akpınar (24), Ali Çiftçi (58) ile Pakize Çiftçi’nin cinayet zanlısı polis tarafından gözaltına alınmıştı. Gözaltında cinayet büro ekiplerinin işlemlerinin ardından Ramazan Akpınar, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Cezaevine sevk edilen cinayet zanlısı Ramazan Akpınar, sağlık raporu için getirildiği Necip Fazıl Şehir Hastanesinde gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

KSÜ Tıp Fakültesinde otopsi işlemleri tamamlanan Sibel Akpınar, babası Ali Çiftçi ile annesi Pakize Çiftçi’nin yarın defin edilmesi bekleniyor.