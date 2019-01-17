0553 313 94 23

Kahramanmaraş Çağlayancerit'te çığ düştü! 1 kişi çığ altında kaldı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinin Keklicek mevkiinde çığ düşmesi sonucu, bir kişi karlar altında kaldı. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi gönderildi.

17 Ocak 2019 Perşembe 18:31
Kahramanmaraş Çağlayancerit'te çığ düştü! 1 kişi çığ altında kaldı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kaldığı belirtilen kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, kırsal Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde yaşayan Bayram Sakallı'nın üzerine, evinin su hattını kontrol etmeye gittiği sırada çığ düştü.

Oğlunun ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kar nedeniyle kapalı olan mahalle yolu da iş makinesiyle açılmaya çalışıyor.

Yaklaşık 100 kişi de kurtarma çalışmalarına katılmak üzere, kazma ve küreklerle yaya olarak iş makinesinin ardından bölgeye ilerlediği belirtildi.

Çağlayancerit KaymakamıAbdullah Huzeyfe Çakmak'ın da kurtarma çalışmaları için bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 18:31
  1. Kahramanmaraş
  2. Çağlayancerit
  3. çığ
  4. çığ düştü
  5. bir kişi çığ altında kaldı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni transferler mutlu
    1. Evkur Yeni Malatyaspor'da yeni..
    2. Süper Lig ekibi, Chelsea'den transfer..
    3. Rus uzmandan Münbiç analizi: Trump..
    4. İsrail'den Lübnan'a kaçak giren ABD'li..
    5. Askerlik ne zaman düşecek 2019 son..
    6. İran yargısından ABD'de gözaltına..
    7. Aziz Kocaoğlu, sürpriz adaylığın..
    8. Aileler devreye girdi! Teröristler..
    9. Mesut Özil'e sert eleştiri! "Emekli..
    10. Çin'de eski Komünist Parti yetkilisi..
    11. Nijerya en ucuz petrolün satıldığı 6...
    12. Asker ailelerine müjde! Tümünü devlet..
    13. TOBB'dan Erzurum'a 16 derslikli ortaokul
    14. Putin'den Türk Akımı açıklaması: Hazırız
    15. Bekir Bozdağ'ın alıkonulma planına..
    16. Yedek lastik içinde 70 bin uyuşturucu..
    17. Katar'da bulunan Bakan Soylu'dan fuar..
    18. Zeybekçi'den Karşıyaka açıklaması!
    19. Bilal Erdoğan gençleri uyardı:..
    20. "Şimdi Afrika zamanı"
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    En gözde 'kediciği' de Adnan Oktar'ı sattı! Bomba itiraflar
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    CHP-İP ittifakı HDP'li ismi aday gösterdi!
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Şok iddia! "CHP için Abdullah Gül ve Mason Locası devrede"
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Başörtüsü düşmanı zır cahiller Nutuk bile okumuyor! İşte Atatürk'ün Türk kadını için yazdığı cümleler...
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'
    Prof. net konuştu! 'Bunu yapmazsak ABD'nin üzerimizde operasyon yapmasına müsaade etmiş olacağız'

    Günün Karikatürü

    17 Ocak 2019
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    Bakan müjdeli haberi verdi! 'Hiçbir ücret ödenmeyecek'
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?