Kahramanmaraş Çağlayancerit'te çığ düştü! 1 kişi çığ altında kaldı

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde çığ altında kaldığı belirtilen kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, kırsal Akdere Mahallesi Keklicek mevkisinde yaşayan Bayram Sakallı'nın üzerine, evinin su hattını kontrol etmeye gittiği sırada çığ düştü.

Oğlunun ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kar nedeniyle kapalı olan mahalle yolu da iş makinesiyle açılmaya çalışıyor.

Yaklaşık 100 kişi de kurtarma çalışmalarına katılmak üzere, kazma ve küreklerle yaya olarak iş makinesinin ardından bölgeye ilerlediği belirtildi.

Çağlayancerit KaymakamıAbdullah Huzeyfe Çakmak'ın da kurtarma çalışmaları için bölgeye hareket ettiği öğrenildi.