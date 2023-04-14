Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye’sine itfaiye eri alınacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 22.05.2023 – 26.05.2023 tarihleri arasında, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No. 25 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

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