Kurban bayramı namazı saat kaçta | Kurban bayramı 31 Ağustos-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Kurban bayramında Kahramanmaraş’ta bayram namazı kılacak olanlar bayram namazı saatini merak ediyor. Peki, Kahramanmaraş’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Kahramanmaraş bayram namazı saati | Kahramanmaraş kurban bayramı namazı saat kaçta?

Kahramanmaraş’ta 31 Temmuz Cuma günü bayram namazı kılacak olanlar, namazın saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Kahramanmaraş’ta bayram namazı saat 06.07’de kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Kimler kurban kesmekle yükümlüdür?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Kurban ibadetiyle yükümlü olmak için gerekli nisap miktarı, gümüşün değeri üzerinden belirlenebilir mi?

Aşırı derecede değer kaybeden gümüşün günümüz şartlarında nisap konusunda ölçü olma niteliğini yitirdiği bir gerçektir. Nisap miktarında gümüş ölçü alındığı takdirde zekât alabilecek durumdaki kimseler, zekât yükümlüsü hâline geleceklerdir. Bu itibarla zekât ve kurban gibi ibadetlerin sorumluluğunu belirlerken altının ölçü alınması daha uygundur.

Bu itibarla kurban kesmeyi vacip kılan zenginliğin dinî ölçüsü, ister nâmi (artıcı) olsun isterse olmasın kişinin borçları ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gr. (20 miskal) altına ya da bunun değerinde para veya mala sahip olmasıdır. Hangi türden olursa olsun bu miktar mala sahip olmayan kişi kurban kesmek zorunda değildir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256).