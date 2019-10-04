Kahramanmaraş 3.4'lük depremle sallandı! Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesine bağlı Çığşar Mahallesi olan, yerin 10 kilometre derinliğinde saat 14.49'da 3.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli paniğe neden olan deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe ve Kadirli ilçesinde de hissedildi.

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