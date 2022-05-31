Kahramanlarımızı dualarla anıyoruz

Yiğit Mustafa Kışlacık İstanbul

Müslüman kardeşliğinin tesisi ve insanlığın vicdanının sesinin halen duyulduğunu göstermek için Türkiye’den yola çıkan ve Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisinin, haydut devlet İsrail tarafından saldırıya uğramasının 12. yıl dönümü.

Siyonistlerin ablukası sonucu açık hava hapishanesine dönüşen Gazze’ye insani yardım götürmek için 2010 yılının Mayıs ayında Türkiye’den demir alarak Gazze’ye doğru yola çıkan Mavi Marmara Gemisi’nin, İsrail’in eli kanlı askerleri tarafından baskına uğramasının üzerinden 12 koca yıl geçse de acısı halen yüreklerdeki tazeliğini koruyor. Malezya, Kuveyt, Cezayir, Yunanistan, İngiltere ve İrlanda gibi çeşitli ülkelerden gelen aktivistlerin, gazetecilerin ve siyasetçilerin olduğu Mavi Marmara gemisinde, yaklaşık 600 yolcu bulunuyordu. Uluslararası sularda seyrine devam eden Mavi Marmara gemisine, 31 Mayıs 2010 günü sabah saat 04.30’da haydut Siyonistler tarafından kanlı bir saldırı gerçekleştirildi. Gemisinin etrafı, işgalci İsrail ordusuna ait 4 savaş firkateyni, 3 helikopter, 2 denizaltı ve 30 zodyak bot ile sarıldı.

10 vatandaşımız şehit oldu

İçerisinde sadece yardım malzemeleri bulunan Mavi Marmara Gemisi’nde tarihin en büyük sivil katliamlarından biri yaşandı. İsrail’in gerçekleştirdiği kanlı saldırı sonucunda; gazeteci-yazar Cevdet Kılıçlar, Necdet Yıldırım, İbrahim Bilgen, Ali Haydar Bengi, Cengiz Akyüz, Çetin Topçuoğlu, Cengiz Songür, Fahri Yaldız, Uğur Süleyman Söylemez ve Furkan Doğan olmak üzere 10 kişi şehid oldu, 56 kişi ise yaralanarak gazilik makamıyla şereflendi.

İsrail ilk kez özür diledi

Türkiye, saldırıya çok sert tepki gösterdi. O dönemde Başbakanlık makamında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail’e karşı yoğun diplomatik baskısı sonuç verdi ve İsrail tarihinde ilk kez özür dilemek zorunda bırakıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hem Mavi Marmara baskını için özür diledi hem de hayatını kaybedenler için tazminat ödemeyi kabul etti.