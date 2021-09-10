Kahramankazan Yolu’nda 3 kavşak hizmete girdi

Çalışmaların birini bitirip diğerine başladıklarını söyleyen Karaismailoğlu, “Halkımızın, milletimizin yaşamını kolaylaştırıp hayat kalitesini yükseltiyoruz” diye konuştu. Devam eden kara yolu yatırımının tamamlanmasıyla Ankara ve çevresinin daha da gelişeceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, “3 şerit gidiş 3 şerit geliş olarak planladığımız 28.4 kilometrelik projemiz, güzergâhtaki trafik yoğunluğu da ciddi manada azaltacak ve seyahatleri daha emniyetli ve konforlu kılacak” şeklinde konuştu.