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Ekonomi Kahramankazan Yolu’nda 3 kavşak hizmete girdi
Ekonomi

Kahramankazan Yolu’nda 3 kavşak hizmete girdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Kahramankazan Yolu’nda yapımı tamamlanan 3 kavşağı devreye aldıklarını belirterek, “Başkentte projelerimiz bitmiyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 11:21:00 -
Kahramankazan Yolu’nda 3 kavşak hizmete girdi

Çalışmaların birini bitirip diğerine başladıklarını söyleyen Karaismailoğlu, “Halkımızın, milletimizin yaşamını kolaylaştırıp hayat kalitesini yükseltiyoruz” diye konuştu. Devam eden kara yolu yatırımının tamamlanmasıyla Ankara ve çevresinin daha da gelişeceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, “3 şerit gidiş 3 şerit geliş olarak planladığımız 28.4 kilometrelik projemiz, güzergâhtaki trafik yoğunluğu da ciddi manada azaltacak ve seyahatleri daha emniyetli ve konforlu kılacak” şeklinde konuştu.

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