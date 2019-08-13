Kahramankazan TOKİ konutları teslim tarihi ne zaman? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nınAnkaraKahramankazan projesindeki 40 adet konutun kuraları çekilmesinden sonra Kahramankazan TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? sorusu sorulmaya başlandı. 3 oda 1 salon dairelerin bulunduğu TOKİAnkara Kahramankazan'da konut teslim tarihine ilişkin sorular sorulmaya başladı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın Ankara Kahramankazan projesindeki 40 adet konutun kuraları çekilmesinden sonra Kahramankazan TOKİ konutları ne zaman teslim edilecek? sorusu sorulmaya başlandı. 3 oda 1 salon dairelerin bulunduğu TOKİ Ankara Kahramankazan'da konut teslim tarihine ilişkin sorular sorulmaya başladı. Kahramankazan TOKİ projesinde en düşük konut fiyatı 180 bin 756 TL, en yüksek konut fiyatı ise 229 bin 858 TL olarak belirlendi. Yüzde 10, yüzde 15 ve yüzde 25 peşinatla daire sahibi olunabilen TOKİ Ankara Kahramankazan projesinde 96 ay, 108 ay ve 120 ay vade imkanı sunuluyor. Kahramankazan TOKİ konutları teslim tarihine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Ankara Kahramankazan 334 adet TOKİ konut ne zaman teslim edilecek?

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