Kahramankazan TOKİ 334 konut ne zaman teslim edilecek? TOKİ başvuruları, TOKİ kura sonuçları ile TOKİ konut teslim tarihleri en çok merak edilen konuların başında gelmekte. TOKİ Ankara Kahramankazan 334 konutlarına başvuruda bulunan ve kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar Kahramankazan TOKİ 334 konut ne zaman teslim edilecek? sorusunu soruyor.

TOKİ başvuruları, TOKİ kura sonuçları ile TOKİ konut teslim tarihleri en çok merak edilen konuların başında gelmekte. TOKİ Ankara Kahramankazan 334 konutlarına başvuruda bulunan ve kura sonucu hak sahibi olan vatandaşlar Kahramankazan TOKİ 334 konut ne zaman teslim edilecek? sorusunu soruyor. TOKİ Kahramankazan konut teslim tarihine ilişkin, “Söz konusu projenin geçici kabul eksiklikleri tamamlanmakta olup kabul tutanağının onaylanmasına müteakip ilgili belediyesinden iskan alınarak teslim işlemlerine başlanacaktır.” açıklamasında bulundu.

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