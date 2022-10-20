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Medya Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan Akit Medyaya ziyaret
Medya

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan Akit Medyaya ziyaret

Akit Medya Grubu, birbirinden değerli konuklarını ağırlamaya devam ediyor. AK Parti belediyeciliğinin sembol isimlerinden biri olan Başkent Ankara’nın Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki Genel Merkez Binasına nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 09:55:00 -
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’dan Akit Medyaya ziyaret

SEBAHATTİN AYAN  İSTANBUL

Ziyaretin ev sahipliğini Akit TV Yönetim Kurulu Başkanı ve Müessese Müdürümüz Nuri Karahasanoğlu yaptı. Samimi bir ortamda geçen ziyarette son dönemdeki güncel gelişmeler ele alınırken, Kahramankazan ilçesindeki belediyecilik alanındaki hizmetler konuşuldu. Başkan Serhat Oğuz, Kahramankazan’a kazandırdıkları ve devam eden projeler hakkında önemli bilgiler verdi. Samimi ortamda gerçekleşen ziyaretin akabinde Başkan Oğuz, Nuri Karahasanoğlu’na bayrak temalı plaket takdiminde bulundu. Oğuz, Karahasanoğlu şahsında bütün Akit Medya Grubu ailesine teşekkürlerini sundu. Nuri Karahasanoğlu da, Oğuz’a nazik ziyaretinden dolayı şükranlarını ileterek, Başkent’in çehresini değiştiren kıymetli çalışmalarında başarılar diledi.

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