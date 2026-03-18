Kahraman unutulmadı! Koca Seyit mezarı başında anıldı

Çanakkale’de savaşın en kritik anlarında sırtladığı top mermisiyle tarihe geçen Koca Seyit, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünde Balıkesir’in Havran ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Savaşın yoğun olduğu dönemde sırtlayarak kaldırdığı top mermisiyle Çanakkale Deniz Savaşı'nın seyrini değiştiren 'Koca Seyit' lakaplı Onbaşı Seyit Çabuk için 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 11'inci yıl dönümünde Havran'ın Kocaseyit köyündeki mezarı başında tören düzenlendi. Anma programına Havran Kaymakamı Muhammet Evlice, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer, Havran İlçe Müftüsü Sedat Karali, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören öncesinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından üç kez saygı atışı gerçekleştirildi. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak dualar edildi. Katılımcılar, Seyit Onbaşı’nın kabrine karanfiller bırakarak minnet ve şükran duygularını ifade etti.