  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Kahraman şehitlerimizi unutmadılar! Tiflis'te Kur'an-ı Kerim okundu
Dünya

Kahraman şehitlerimizi unutmadılar! Tiflis'te Kur'an-ı Kerim okundu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kahraman şehitlerimizi unutmadılar! Tiflis'te Kur'an-ı Kerim okundu

Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman askerimiz için Tiflis'te Kur'an-ı Kerim okundu. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl, şehitlerimiz için dua etti.

Gürcistan-Azerbaycan sınırında 11 Kasım'da düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için Tiflis Cuma Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Tiflis Cuma Camisi'ndeki cuma namazından önce, uçak kazasında hayatını kaybeden askerler için Kur'an-ı Kerim okundu. Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mahmut Göl, şehitler için dua etti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği çalışanları ve kentte yaşayan Türk vatandaşlarının da yer aldığı programda konuşan Göl, arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Gürcistan'a teşekkür etti.

Göl, "Rabbim kimseye böyle bir acı ve felaket yaşatmasın inşallah." ifadesini kullandı.

Doğu Gürcistan Müslümanları Müftüsü Etibar Eminov da cuma namazında verdiği vaazda, uçak kazasında şehit düşen askerler için Türk halkına başsağlığı diledi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırına yaklaşık 5 kilometre uzaklığındaki Gürcistan'ın Kakheti bölgesinde düşmüş, kazada 20 asker şehit olmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit pilot için duygulandıran mesaj!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit pilot için duygulandıran mesaj!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit pilot için duygulandıran mesaj!

Şehitlerimizin naaşları tören alanında! Vatan evlatlarına son uğurlama
Şehitlerimizin naaşları tören alanında! Vatan evlatlarına son uğurlama

Gündem

Şehitlerimizin naaşları tören alanında! Vatan evlatlarına son uğurlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?
Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Gündem

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bir beldenin yüzde 70'i gasbedildi!
Dünya

Bir beldenin yüzde 70'i gasbedildi!

Siyonist rejim, Beytullahim'in batısındaki Artaş beldesinde yeni bir yerleşim yolu kazmaya başladı. Proje, güneydeki yerleşimleri birbirine ..
Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı
Gündem

Türkiye yeni güne İstanbul'dan gelen acı haberle başladı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kontrolden çıkan bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen katliam gibi kazada anne ve oğlu vefa..
Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! "Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir"
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan TOKİ projesi açıklaması! “Bazı şartlar düzelirse fetva verilebilir”

Cübbeli Ahmet Hoca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsmailağa Cemaatinin “TOKİ 500 Bin Konut” projesine dair fetva sürecine iliş..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23