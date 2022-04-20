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Gündem Kahraman şehitlerimiz kanı yerde kalmadı
Gündem

Kahraman şehitlerimiz kanı yerde kalmadı

Şırnak'ta teröristlerin döşediği mayının patlaması sonucu 15 yıl önce şehit düşen Aydınlı Piyade Er Mahir Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 5 askerimizin kanı yerde kalmadı.

Yeniakit Publisher
2022-04-20 19:51:00 -
Kahraman şehitlerimiz kanı yerde kalmadı

Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı bünyesinde piyade er olarak vatani görevini yaparken teskeresine 60 gün kala Şırnak'ın Cudi Dağı'nda teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 24 Mayıs 2007 tarihinde terör örgütü PKK tarafından araziye döşenen mayının patlaması sonucu şehit düştü.

Patlamada Yıldırım ile birlikte 4 asker daha şehit olurken, 11 güvenlik görevlisi de yaralandı. Şehit düştüğünde 21 yaşında olan Yıldırım, baba ocağı Aydın'ın Umurlu Mahallesi'nde binlerce kişinin katıldığı törende tekbirlerle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Saldırının faili 15 yıl sonra etkisiz hale getirildi

Farklı tarihlerde 20 askerimizin şehit edildiği saldırıların faili olarak aranan ve PKK'nın sözde Zap eyalet sorumlusu Zeynel Erocağı'nın yeri Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe Kilit Operasyonu'nda MİT-TSK işbirliğiyle tespit edildi. Operasyon çerçevesinde terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edildi.

Operasyonda 2 milyon TL ödüllü turuncu listede yer alan ve Werheli bölgesindeki bir yer altı tünelinden kaçmaya çalışan Zeynel Erocağı ve beraberindeki 4 koruması da etkisiz hale getirildi.

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