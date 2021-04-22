Kahraman PÖH’çü adalet bekliyor

Halk, Hendek operasyonlarında, Zeytin Dalı Harekatı’nda, 15 Temmuz’da FETÖ’cü canını ortaya koyan kahramanın polisin görevine iade edilmesini bekliyor.

Dünya üzerinde bir şahsın kanunla korunduğu tek ülke olan Türkiye’de “5816 Sayılı Kanun” garabeti, mağdur üretmeye devam ediyor. Vazife sırasında gösterdiği üstün başarılar nedeniyle defalarca ödüllendirilmesine rağmen sırf Anıtkabir’in mali giderlerine yönelik paylaşımı nedeniyle görevinden el çektirilerek hakkında 5816’dan dava açılan PÖH kahramanı Yunus Efe, bugün hakim karşısına çıkıyor.

Hendek operasyonlarında Cizre, Silopi, Yüksekova ve Nusaybin’de ‘özyönetim’ hayali kuran PKK’lı teröristleri hendeklere gömen, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’deki YPG unsurlarını imha eden, 15 Temmuz’da Yeşilköy Havalimanı’ndaki FETÖ’cü hainleri paketleyen ekipte yer alan Polis Özel Harekat Yunus Efe’nin davasında bugün adaletin tecelli etmesi bekleniyor.

14 aydır mesleğinden uzakta

İzmir Adliyesi 52. Asliye Ceza Mahkemesi’nin, bugünkü davada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin masrafları üzerinden başlatılan kirli algı operasyonuna karşı çıkarak, Anıtkabir’in de bakım ve onarım gibi mâli masraflarının olduğuna dair sosyal medya paylaşımı nedeniyle açığa alınan Yunus Efe’nin, 14 aydır icra edemediği mesleğine dönüşün yolunu açması bekleniyor. Yunus Efe’ye, yoruma yer vermeksizin gerçekleştirdiği “Anıtkabir’in Masrafları: Yıllık Elektrik Gideri 1.200.000, Temizlikçi Gideri 563.000, Bakım ve Onarım 732.000, Su Parası 23.000, Toplam 2.598.000” şeklindeki paylaşım nedeniyle polislik görevinden el çektirildi. Özel Harekat branşından çıkarma cezası da uygulanan Efe, bugünkü duruşmada aklansa dahi artık PÖH vazifesinde vatanına ve milletine hizmet edemeyecek.

“Başkomutan’a Afrin’den Selam Olsun” yazısıyla Başkan Erdoğan’a olan sevgisini en zorlu görevlerde bile göstermekten sakınmayan PÖH mensubu Yunus Efe’nin kariyeri üstün başarı ödülleriyle dolu. Bitlis Valiliği’nin yanı sıra Silopi, Nusaybin, Cizre ve Yüksekova Kaymakamlıklarından üstün başarı ödülleri alan Yunus Efe, Zeytin Dalı Harekatı’ndan da ödülle dönmüştü.