Kahraman motosikletli zabıta ve kurtarılan bebek buluşuyor!
Bahçelievler’de geçtiğimiz günlerde yaşanan, kask kameralarına saniye saniye yansıyan ve tüm Türkiye’nin yüreğini ağzına getiren o mucizevi kurtuluşun kahramanları bir araya geliyor.
Yere düşerek yaralanan 3 aylık bebeklerini yoğun trafik nedeniyle hastaneye yetiştiremeyen ailenin imdadına, Bahçelievler Belediyesi’ne bağlı motosikletli zabıta ekipleri yetişmişti. Bebeği kucağına alarak dakikalar içinde hastaneye ulaştıran kahraman zabıta memuru, bebek ve ailesiyle buluşuyor.
Bahçelievler Belediye Başkanı Sayın Dr. Hakan BAHADIR, bu örnek fedakarlığa imza atan mesai arkadaşı ödüllendirecek; hastaneye yetiştirilen bebeğimizin ailesi ise şükranlarını sunacaktır.
Program Detayları:
Tarih:01.04.2026 (Çarşamba)
Saat: 13.00
Yer: Bahçelievler Belediye Başkanlık Binası (Şirinevler Mahallesi Barbaros Caddesi No:9 Bahçelievler)