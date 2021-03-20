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Gündem Kahraman Mehmetçik'ten yardım eli
Gündem

Kahraman Mehmetçik'ten yardım eli

Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güveni temin eden kahraman Mehmetçik, bölgedeki insani yardımlarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 18:20:00 - 2021-03-20 18:22:22
Kahraman Mehmetçik'ten yardım eli

Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, konuya dair bir paylaşım yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürüyor." ifadelerine yer verildi.

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