Kahraman Mehmetçik'ten yardım eli
Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güveni temin eden kahraman Mehmetçik, bölgedeki insani yardımlarına devam ediyor.
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine insani yardımlarla destek olmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, konuya dair bir paylaşım yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesindeki kardeşlerimizin yüzünü güldürmeye devam ediyoruz. Bölgedeki pek çok köyde ihtiyaç sahiplerine yönelik insani yardımlarımız aralıksız sürüyor." ifadelerine yer verildi.