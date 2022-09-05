Kahraman Mehmetçiklerden şehitlerimize saygı tırmanışı!

YENİ AKİT ANKARA

Vatanı ve milleti için hainlere karşı mücadele eden ve gözünü kırpmadan şahadete yürüyen kahramanlar unutulmadı. MSB tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında 4 bin fazla personel tarafından Davraz Dağı zirvesine “Şehitlere Saygı” tırmanışı gerçekleştirildiği belirtildi.

MSB tarafından yapılan videolu paylaşımda, “Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığınca, Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında; Isparta, Burdur ve Eğirdir garnizonunda görevli personelin katılımı ile “Şehitlere Saygı Davraz Dağı Tırmanışı” gerçekleştirildi. Büyük Taarruz’un 100’üncü yıl dönümünde gerçekleştirilen ve 4 binden fazla personelin katıldığı tırmanış, bu zamana kadar Davraz Dağı zirvesine yapılmış en kalabalık tırmanış oldu. Aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yâd ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.